Bakanlık listeyi açıkladı: Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat çıktı!

Bakanlık, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için yürüttüğü denetimlerde yeni sonuçları paylaştı. Güncellenen listede tatlıdan peynire, yoğurttan yağa, şarküteriden baharata kadar birçok üründe uygunsuz üretim yapıldığı ortaya çıktı.