Bakanlık listeyi açıkladı: Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat çıktı!
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimleri kapsamında taklit ve tağşiş yapan markaları ifşa etti. Son testlerde baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat ve dana kıymada kanatlı eti kullanıldığı tespit edildi. Vatandaşların sağlığını hiçe sayan firmalar tek tek açıklandı.
Yayınlanma:
Bakanlık, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için yürüttüğü denetimlerde yeni sonuçları paylaştı. Güncellenen listede tatlıdan peynire, yoğurttan yağa, şarküteriden baharata kadar birçok üründe uygunsuz üretim yapıldığı ortaya çıktı.
İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:
3 9
4 9
5 9
6 9
7 9
8 9
9 9