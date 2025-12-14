Bakanlık markaları ifşa etti: En temel gıdalarda skandal
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel tağşiş listesi açıklandı. Sıklıkla tüketilen dana sucuk ve kebap harçlarında tespit edilen akıl almaz içerikler şaşırttı.
Yayınlanma: Güncellenme:
Vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen denetimler devam ediyor. Denetimler sonucunda mevzuata aykırı ürünler kamuoyuyla paylaşılıyor.
Son yapılan analizlerde dana sucuk olarak satılan bazı ürünlerde kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.
Denetimler kapsamında dana köfte ürünlerinde mevzuata aykırı şekilde deri dokusu tespit edildi.
Bazı pide ve kebap harçlarında sakatat kullanıldığı ortaya çıktı. Ürünlerde taşlık, kalp ve böbrek gibi parçaların yer aldığı belirlendi.
Yoğurt üretiminde mevzuata aykırı şekilde nişasta kullanıldığı tespit edilen ürünler de listede yer aldı.
İşte o markalar...
5 10
6 10
7 10
8 10
9 10
10 10