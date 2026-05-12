Bakanlık merakla beklenen yaş çay alım fiyatını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, milyonlarca çay üreticisinin merakla beklediği 2026 yılı yaş çay alım fiyatını duyurdu.

Toygu Ökçün
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 lira olarak belirlediğini kamuoyuna ilan etti. Bakanlık, geçtiğimiz yılın üretim verilerini de paylaşarak yeni sezon planlamasını aktardı.

RAKAM RESMEN AÇIKLANDI: KİLOGRAMI 35 LİRA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton düzeyinde gerçekleştiği hatırlatıldı. 2025 yılı verilerine göre ÇAYKUR'un 49 fabrikada toplam 823 bin ton alım yaptığı belirtilirken, bu yılki fiyat artışı şu ifadelerle duyuruldu:

"ÇAYKUR, bu yıl ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2025 yılında kilogram başına 25,44 lira olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 lira olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz."

ÇAYKUR'UN ALIM HEDEFİ NETLEŞTİ

Açıklamada ÇAYKUR’un 2026 sezonu boyunca izleyeceği stratejiye de değinildi. Geçen yıl 823 bin ton yaş çay alımı gerçekleştiren kurumun, bu yıl da benzer miktarlarda alım yapmayı hedeflediği kaydedildi. Belirlenen 35 liralık yeni fiyatın, bölge ekonomisi ve üreticiler için can suyu olması bekleniyor.

