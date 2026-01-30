Bakanlık o markaları tek tek açıkladı! Kıymada sakatat, sucukta hile...
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncellediği taklit ve tağşiş listesinde; döner ve sucukta tek tırnaklı eti, kıymada sakatat, baharatlarda ise yasaklı boya kullanıldığı ortaya çıktı. İşte taklit ve tağşiş listesi...
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürüttüğü piyasa denetimlerine aralıksız devam ediyor.
Bakanlık, laboratuvar analizleri sonucunda içeriğinde taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen firmaları ve insan sağlığını riske atan ürünleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Yapılan son güncellemeyle birlikte uygunsuz ürünler listesine yeni markalar eklendi.
DÖNER VE SUCUKTA TEK TIRNAKLI ETİ SKANDALI
Bakanlık tarafından yayınlanan son listede en çarpıcı usulsüzlükler et ürünlerinde kayıtlara geçti. Yapılan testler sonucunda, vatandaşların sıkça tükettiği döner ve sucuklarda tek tırnaklı hayvan eti (at, eşek vb.) kullanıldığı tespit edildi.
Denetimlerin bir diğer ayağında ise kıyma içerisinde mevzuata aykırı olarak sakatat bulunduğu belirlendi.
BAHARATTA YASAKLI BOYA, TEREYAĞINDA USULSÜZLÜK
Denetimlerde hileli üretim yapıldığı saptanan diğer kategoriler ise baharat, şarküteri, sıvı yağ ve peynir çeşitleri oldu. Özellikle bazı baharat markalarında, gıda sektöründe kullanımı kesinlikle yasak olan boyar maddeler tespit edildi.
Kahvaltı sofralarında yer alan tereyağlarında da üretim aşamasında çeşitli usulsüzlükler yapıldığı ortaya çıktı. Bakanlık, sağlığı tehlikeye düşüren bu ürünlerin marka ve üretici bilgilerini ifşa listesi üzerinden duyurdu.
İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi: