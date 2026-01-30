Bakanlık o markaları tek tek açıkladı! Kıymada sakatat, sucukta hile...

BAHARATTA YASAKLI BOYA, TEREYAĞINDA USULSÜZLÜK

Denetimlerde hileli üretim yapıldığı saptanan diğer kategoriler ise baharat, şarküteri, sıvı yağ ve peynir çeşitleri oldu. Özellikle bazı baharat markalarında, gıda sektöründe kullanımı kesinlikle yasak olan boyar maddeler tespit edildi.