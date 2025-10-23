Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti! Köfteden sakatat, baharattan yasaklı boya çıktı!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son denetim raporu, gıda terörünün ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak şekilde taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen yeni listede, köfteden sucuğa, baharattan bala kadar birçok üründe hile tespit edildi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişebilmesi hedefiyle denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı kontroller sonrası uygunsuzluk tespit ettiği ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Bakanlığın taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin hazırladığı liste, yapılan yeni denetimlerle güncelleniyor. Zaman zaman güncellenen ve yeni firmaların eklendiği uygunsuz ürünler listesine, son kontrollerle birlikte yeni markalar ve ürünler de girdi.
KÖFTE VE SUCUKTA "SAKATAT" HİLESİ
Bakanlığın kamuoyuyla paylaştığı güncel taklit ve tağşiş listesi, özellikle şarküteri ürünlerindeki hileleri ortaya çıkardı. Son yapılan laboratuvar testleri, bazı firmaların maliyeti düşürmek için akılalmaz yöntemlere başvurduğunu kanıtladı.
Yapılan testler sonucunda; "dana köfte" ve "kıymalı börek" gibi ürünlerin içinde "sakatat" kullanıldığı tespit edildi. Benzer bir hile, kahvaltılık ürünlerden olan "sucuk" yapımında da belirlendi ve bu ürünlerde de sakatat kullanımına rastlandı.
BAHARATTA YASAKLI BOYA, TARHANADA GIDA BOYASI TESPİT EDİLDİ
Denetimlerde ortaya çıkan bir diğer sağlık skandalı ise baharatlarda yaşandı. Bazı baharat markalarının ürünlerinde, kullanımı kesinlikle yasak olan "yasaklı boya" maddelerinin kullanıldığı ifşa edildi.
Geleneksel ürünlerimizden biri olan tarhanada da hileye başvurulduğu görüldü. Yapılan testlerde, bazı tarhana ürünlerinde "gıda boyası" kullanımı tespit edildi.
LİSTEDE ORGANİK ÜRÜN VE BAL DA VAR
Bakanlık tarafından ifşa edilen son listede, sağlığı tehlikeye atacak şekilde taklit veya tağşiş yapıldığı belirlenen ürünler bu kategorilerle de sınırlı kalmadı.