Bakanlık o ürünü ifşa etti, sakın kullanmayın!

Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, sağlığa zararlı ürünlerin piyasada dolaşımını engellemek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüren Ticaret Bakanlığı, yeni bir ifşa listesi yayınladı.

Bakanlık ekiplerinin sahada ve laboratuvar ortamında gerçekleştirdiği titiz araştırmalar neticesinde, "güvensiz" sınıfına giren ürünler ve bu ürünleri piyasaya süren markalar kamuoyuna duyuruluyor. Yapılan son incelemede ise hedefte çocuklara yönelik üretilen bir ürün vardı. Bakanlık, çocukların kullanımı için tasarlanan pelüş bir sırt çantası hakkında acil toplatma kararı verdi.

KÜÇÜK PARÇA TESTİNDEN GEÇEMEDİ

Bakanlığın radarına takılan ve satışı yasaklanan ürünün "Dolphin" markalı sırt çantası olduğu açıklandı. Söz konusu çantanın, barındırdığı "boğulma" tehlikesi ve içerdiği zararlı maddelerden kaynaklanan "kimyasal" riskler nedeniyle çocuklar için büyük bir tehdit oluşturduğu belirlendi.

Ürünün neden toplatıldığına dair teknik detaylar ise hazırlanan raporda net bir şekilde ortaya kondu. Raporda şu ifadelere yer verildi: "Test raporunda söz konusu peluş çanta ürününün ‘oyuncakların güvenliği en 71-1 mekanik ve fiziksel özellikler’ yönünden uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. En 71-1 standardındaki küçük parça testine göre: üç yaş altı çocuklar için tasarlanmış oyuncaklar küçük ve kolaylıkla ayrılabilen parça içermemelidir. Üründeki fermuarların bitişiğindeki turuncu kısımlı materyal oyuncaktan kolayca ayrılmış ve küçük parça silindirine tamamen sığmıştır. Ayrıca oyuncak 3 yaş üstü için tasarlanmış ve etiketlenmiş ancak test raporuna göre 3 yaşın altındaki çocuklar için uygun olduğuna karar verilmiştir. Söz konusu 'Dolphin' marka peluş çanta ürünü fitalat kısmından da sınırlandırılan değeri aşarak test raporundan 'kalır' sonuç almıştır."