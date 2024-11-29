Bakanlık ünlü peynir markasını ifşa etti! İçinden çıkanlar şaşırttı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listeleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Söz konusu listelerde yer alan peynir markaları da şok etti. Peynirlerin içinden çıkanlar 'pes' dedirtti.

Diyarbarkır'da bulunan Yöresel Çermik Peynircilik adlı firmanın sosyal medya üzerinden sattığı tulum peynirinde uygunsuzluk tespit edildi. Tulum peynirinin içinde bitkisel yağ ve netamisin tespit olduğu belirlendi.

Mersin'deki Çırpır Doğal Köy Ürünleri adlı şirketin ürettiği zeytinyağı da hileli çıktı. Zeytinyağında sıkça kullanılan tohum yağı karışımı olduğu açıklandı.

İFŞA EDİLEN DİĞER PEYNİR MARKALARI...