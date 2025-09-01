Bakanlık uyardı: Kozmetik ürünlerde kayıt dışı riskine dikkat!

Denetimler kapsamında özellikle kozmetik ürünler öne çıkarken, tüketiciler artık satın aldıkları ürünün kaydını barkod aracılığıyla Bakanlığın Ürün Takip Sistemi üzerinden sorgulayabiliyor.

Beşeri tıbbi ürünler, tıbbi cihazlar ve özel tıbbi amaçlı gıdalar dışındaki tüm ürünler, sağlık beyanı denetimlerinin kapsamına alındı. Denetimlerde uygunsuz olduğu belirlenen ürünler arasında köpük sabunlar, dudak parlatıcıları, tüy dökücü kremler ve vücut spreyleri gibi kozmetik ürünler yer aldı.

Tüketiciler, Bakanlığın Ürün Takip Sistemi’ne ürün üzerindeki barkodu girerek ürünün kayıtlı olup olmadığını görebiliyor. Sistem üzerinden ürünün marka bilgisi, kullanma kılavuzu, ambalaj ve kutu görseli, Türkçe etiket bilgisi, ithalat ve imalat bilgisi, menşei ülke gibi detaylara ulaşmak mümkün. Eğer barkod sisteme girildiğinde bilgiler görünmüyorsa, ürünün kayıt dışı olduğu anlamına geliyor ve tüketiciler bu ürünlere karşı dikkatli olmalı.