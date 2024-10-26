Bakanlıktan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video, Kültür Yolu Festivali'nin sosyal medya hesaplarından saat 19.23'te paylaşıldı. Videoda 'Gözümüzün bebeği Cumhuriyet, iyi ki var' ifadesine yer verildi.

Bakanlıktan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video hazırladı.

Video, Kültür Yolu Festivali'nin sosyal medya hesaplarından saat 19.23'te paylaşıldı.

"GÖZÜMÜZÜN BEBEĞİ CUMHURİYET, İYİ Kİ VAR"

Festivalin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi:

"Gözlerimizin içi parlar konu Cumhuriyet olunca. Gözümüzün bebeği Cumhuriyet, iyi ki var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

İşte o video:

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