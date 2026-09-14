Bakanlık'tan 81 ile genelge: Çocuklara yönelik müstehcen içeriklere anında müdahale talimatı

Adalet Bakanı Akın Gürlek imzasıyla 81 ilde bulunan 175 ağır ceza başsavcılığına genelge gönderildi. Genelgede, çocuk ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere yönelik ihbarların vakit kaybetmeden değerlendirilmesi istendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakanlık'tan 81 ile genelge: Çocuklara yönelik müstehcen içeriklere anında müdahale talimatı
Yayınlanma: Güncellenme:

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in imzasını taşıyan genelge, ülke genelindeki 81 ilde yer alan 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. "Ailenin, Gençlerin ve Toplumun Genel Ahlaka Aykırı ve Olumsuz Etkileyen İçerik ve Oluşumlardan Korunması" başlığını taşıyan genelge, savcılıkların bu konudaki uygulamalarına yön verecek.

İHBARLAR GECİKMEDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Genelgede, çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda savcılıklara, kendilerine ulaşan bildirimleri zaman kaybetmeden inceleme talimatı verildi.

DİJİTAL DELİLLER İÇİN ANINDA HAREKETE GEÇİLECEK

Metinde ayrıca dijital delillerin derhal toplanması gerektiği belirtildi. Gerekli görülen durumlarda ise söz konusu içeriklere erişim engeli uygulanması hususu başsavcılıklara bildirildi.

Araç sahipleri dikkat! Zorunlu donanım listesi değişti: Bunlar yoksa muayeneden geçemeyebilirsinizAraç sahipleri dikkat! Zorunlu donanım listesi değişti: Bunlar yoksa muayeneden geçemeyebilirsinizOtomobil
Kayıp bebeğin akıbetiyle ilgili kan donduran iddia! Anne bu kez "babası öldürdü" dediKayıp bebeğin akıbetiyle ilgili kan donduran iddia! Anne bu kez "babası öldürdü" dediGündem
Akın Gürlek
Günün Manşetleri
Müstehcen içeriklere anında müdahale talimatı
Kiralık hesaplarla milyarlarca lira aktardılar
Okullarda yeni dönem başlıyor!
Adalet Bakanlığı duyurdu!
8 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu!
15 ilde dev "Ailem Güvende" operasyonu!
İstanbul'da 10 bin TL'ye kiralık konut başvuruları başladı!
17 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı!
Gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
"Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır"
Çok Okunanlar
9 Milyon 600 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 9 Milyon 600 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor Gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
Kayıp bebeğin akıbetiyle ilgili kan donduran iddia! Kayıp bebeğin akıbetiyle ilgili kan donduran iddia!
Benzin zammının ardından motorinde alarm! 15 Eylül Salı günü dev zam geliyor: İşte güncel liste Benzin zammının ardından motorinde alarm! 15 Eylül Salı günü dev zam geliyor: İşte güncel liste
AJet bilet fiyatlarını düşürdü! Bu tarihler arasında alan kârlı çıkacak AJet bilet fiyatlarını düşürdü! Bu tarihler arasında alan kârlı çıkacak