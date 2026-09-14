Bakanlık'tan 81 ile genelge: Çocuklara yönelik müstehcen içeriklere anında müdahale talimatı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in imzasını taşıyan genelge, ülke genelindeki 81 ilde yer alan 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. "Ailenin, Gençlerin ve Toplumun Genel Ahlaka Aykırı ve Olumsuz Etkileyen İçerik ve Oluşumlardan Korunması" başlığını taşıyan genelge, savcılıkların bu konudaki uygulamalarına yön verecek.

İHBARLAR GECİKMEDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Genelgede, çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda savcılıklara, kendilerine ulaşan bildirimleri zaman kaybetmeden inceleme talimatı verildi.

DİJİTAL DELİLLER İÇİN ANINDA HAREKETE GEÇİLECEK

Metinde ayrıca dijital delillerin derhal toplanması gerektiği belirtildi. Gerekli görülen durumlarda ise söz konusu içeriklere erişim engeli uygulanması hususu başsavcılıklara bildirildi.