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Bakanlıktan adres kaydı açıklaması

İçişleri Bakanlığı, adres kaydı olmayan vatandaşların, en geç 17 Ocak Perşembe günü Saat 17’ye kadar adreslerini güncellemeleri gerektiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Adres kaydı olmayan 363 bin 555 vatandaşın, ilçe nüfus müdürlüklerine başvurarak gerekli işlemi yaptırmaları istendi.

Bakanlıktan adres kaydı açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Adres kaydı olmayan vatandaşların, adreslerini güncellemeleri için bilgilendirme yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, yurttaşların 17 Ocak Perşembe günü saat 17’ye kadar kayıtlarını yenilemeleri gerekiyor.

363 bin 555 vatandaşın adres bilgilerinin güncellenmesi gerektiği ifade edilen açıklamada,  yapılan uyarıların ardından 40 bin 804 kişinin yenileme için başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların İlçe nüfus müdürlüklerinden adres değişikliği yapabilecekleri vurgulandı.

Öte yandan, 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimler için askıya çıkan seçmen listeleri de 17 Ocak Perşembe günü itibariyle askıdan inecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun hazırladığı takvime göre seçmenler, muhtarlıklarda yer alan askılarda, isim ve bilgilerini Perşembe gününe kadar kontrol edebilirler.

Bunun yanı sıra, hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanmalarına yönelik başvurular da Perşembe günü tamamlanacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bakanlık #açıklama #içişleri bakanlığı #adres kaydı
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