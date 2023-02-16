Bakanlıktan depremzede çocuklarıyla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, "Depremzede çocuklarla alakalı herhangi farklı bir koruyucu aile modeli uygulanmamaktadır. Öncelikle biz çocuklarımızın bu süreci en iyi şekilde atlatmaları için refakatsiz çocuklarımızı kurumlarımızda bakım altına alacağız" dedi.

Şahin, koruyucu aile konusunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Koruyucu ailenin, biyolojik ailelerinin yanında çeşitli sebeplerden dolayı yaşayamayan 0-18 yaş grubu çocuklara, devlet bakımı altına alındıktan sonra başka bir aile yanında, aile odaklı verilen bakım hizmeti olduğunu belirten Şahin, koruyucu aile olmak için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de yaşıyor olma, 25-65 yaş arası en az ilkokul mezunu ve düzenli bir gelire sahip olma şartlarının bulunduğunu söyleyen Şahin, "Çocuklarımıza şefkat, hoşgörü ve sabırla yaklaşabilecek tüm bireyler koruyucu aile olabilirler." dedi.

Evlat edinmeyle, koruyucu aile arasındaki farkı da açıklayan Şahin, şöyle konuştu:

"Koruyucu ailelikte devletin bakım süreci devam ederken, bu süreç aileyle paylaşılmaktadır. Evlat edinmede ise hukuksal süreçler tamamlanarak velayet tamamen aileye geçmektedir. Koruyucu ailelikte evli ya da bekar olma şartı yok. Ama evlat edinmede evli olma şartı var. Burada bizim koruyucu ailelere yaptığımız ödemeler olmaktadır. Ama evlat edinme süreci tamamlandıktan sonra herhangi bir ödeme süreci olmamaktadır."

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Depremzede çocuklarla alakalı herhangi, farklı bir koruyucu aile modeli uygulanmadığını belirten Şahin, "Öncelikle biz çocuklarımızın bu süreci en iyi şekilde atlatmaları için refakatsiz çocuklarımızı kurumlarımızda bakım altına alacağız. Bu süreç içerisinde kendi öz aileleri ya da yakınlarına ulaşmaya çalışacağız." diye konuştu.

Şahin, bu sürecin sonunda öz ailesine ya da yakınına ulaşılamayan çocukların, şu anda bakanlığın gözetimi ve bakımı altında olan çocuklar gibi, aile odaklı hizmetlerden koruyucu ailelik ve evlat edinme sürecine dahil olacaklarını söyledi.

Depremden zarar gören, gerek kurumlardaki, gerek ailelerinin yanında yaşayan çocuklarda depremin yaratmış olduğu travmatik etkiyi ortadan kaldırmak için çalışma başlattıklarını bildiren Şahin, "Bu süreç içerisinde meslek elemanlarımız tarafından sağlanacak psikososyal destekle çocuklarımızın travmadan hızlı bir şekilde ve en az zararla kurtulmaları için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.