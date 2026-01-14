Bakanlıktan, "gece kulüplerinde kız çocukları çalıştırılıyor" iddialarına ilişkin operasyon açıklaması

Ankara’daki bazı gece kulüplerinde kız çocukları çalıştırılıyor iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, iddiaların geçen yıl adli sürece taşındığını, çocukların devlet korumasına alındığını bildirdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bakanlıktan, "gece kulüplerinde kız çocukları çalıştırılıyor" iddialarına ilişkin operasyon açıklaması
Yayınlanma: Güncellenme:

Gazeteci İsmail Saymaz, Ankara’da “telebar” olarak adlandırılan bazı gece kulüplerinde kız çocuklarının çalıştırıldığını dair iddiaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuoyuna açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, olayın yeni olmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Hali hazırda haberlerde iddia edildiği gibi bir durum bulunmamaktadır. Geçtiğimiz yılın eylül ve ekim aylarında kuruluşlarımıza ilk kabulleri yapılan çocukların beyanları Bakanlığımız tarafından ihbar kabul edilip, adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Böylelikle adli makamların harekete geçmesi ve soruşturmanın başlatılması sağlanmış, haberlere konu olan çocuklar ise ivedilikle devlet korumasına ve gözetimine alınmıştır"

OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Suç duyurusunun ardından soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, ilgili işletmelere yönelik operasyonlar düzenlendiği aktarıldı. Bu kapsamda adli mercilere sevk edilen şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi. 

Açıklamada ayrıca, devam eden soruşturma sürecine ilişkin gizlilik kararının bulunduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Devam eden soruşturmada çocuklarımızın üstün yararının korunması göz önünde bulundurularak ilgili dosya hakkında gizlilik kararı verilmiştir. Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması en temel önceliğimizdir. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit edecek hiçbir ihmal ve istismara müsamaha gösterilmeyecek ve bu konudaki mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Evlatlarımızın huzurlu ve güvenli bir gelecekte büyümeleri için tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edecek, suçluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak davaya müdahil olup yargı sürecini titizlikle takip edeceğiz”

Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararıRezan Epözdemir hakkında tahliye kararıGündem
ankara gece kulübü
Günün Manşetleri
İşte terörist grupların verdiği zararın boyutu!
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu...
O öğretmene 56 yıl hapis istendi
399 milyonluk kamu zararı iddiası!
Seyyar satıcı ve ilaçlamada yeni dönem başlıyor
Dünyada satılan her 3 SİHA'dan 2'si Türk malı!
Paravan şirketlerle vurgun yapan şebeke çökertildi
Siber suçlara ağır darbe, çok sayıda şüpheli yakalandı
İranlı kadınlar meydanlara akın etti
CHP kurultay davası ertelendi
Çok Okunanlar
Yetişen alıyor! BİM 14 Ocak indirimleri bu sabah başladı Yetişen alıyor! BİM 14 Ocak indirimleri bu sabah başladı
Mevduat yarışında kartlar yeniden dağıtıldı Mevduat yarışında kartlar yeniden dağıtıldı
Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak?
Altın rekor kırıyor! Altın rekor kırıyor!
Meteoroloji o illeri tek tek uyardı Meteoroloji o illeri tek tek uyardı