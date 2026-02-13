Bakanlık’tan Görele’deki çocuk istismarı davasına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun’un Görele ilçesinde cinsel istismara uğrayan 16 yaşındaki çocuğun yargı sürecinin büyük bir titizlikle takip edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren sürecin takip edildiği belirtilerek, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, söz konusu olay adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren süreci büyük bir titizlikle takip etmekteyiz. Bu çerçevede uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik uzun süreli psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır” denildi.

Açıklamada ayrıca, çocuğun üstün yararının gözetilerek gerekli danışmanlık tedbirlerinin devreye alındığı vurgulandı.

Bakanlık, devam eden adli süreci yakından takip edeceklerini ve açılacak davaya müdahil olacaklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek gerekli danışmanlık tedbirleri devreye alınmıştır. Bakanlık olarak sanığın en ağır cezayı alması için devam eden adli süreci yakından takip ederek, açılacak davaya müdahil olacağız. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki ‘sıfır tolerans’ ilkemizle, yargı sürecini kararlılıkla takip edecek, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

NE OLMUŞTU?

Görele’de 16 yaşındaki bir çocuğun cinsel tacize uğradığı iddiaları üzerine adli makamlara ihbarda bulunulmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülmüştü. Soruşturma kapsamında, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede de “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklanarak adli işlemler başlatılmıştı. Tutuklama sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı duyurulmuştu.