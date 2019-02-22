Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2019 yılında İstanbul metrolarına 3.2 milyar lira, Ankara’ya 1 milyar lira, İzmir'e ise 30 bin lira ayrıldığı yönündeki iddialar üzerine bakanlıktan açıklama yapıldı. Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:



"Bazı basın yayın kuruluşlarında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2019 yılında



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, özellikle son 16 yıllık süreçte ülkemizin tüm ulaşım ve iletişim altyapısına yönelik 530 milyar liranın üzerinde yatırım yapmıştır.



Bu noktada özellikle İzmir'e ayrıca önem verilmiş ve 16 yılda İzmir'e ulaşım ve erişim yatırımları için yaklaşık 17 milyar liralık yatırım yapılmıştır. (16 milyar 956 milyon 911 bin 833 TL)



Bu süreçte Konak Tüneli, Sabuncubeli Tüneli, İzmir Çevre Yolu, Bornova-Turgutlu-Salihli Bölünmüş Yolu, Bergama-Soma-Akhisar Bölünmüş Yolu, Kemalpaşa-Torbalı Bölünmüş Yolu gibi önemli projeler tamamlanmıştır.



Yine bu süreçte dünyanın en büyük karayolu projelerinden biri olan İzmir – İstanbul Otoyolu (Osmangazi Köprüsü Dahil) projesi ve Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu gibi önemli projeler tamamlanma aşamasına getirilmiştir.



Ayrıca Türkiye’nin ilk metro standartlarında şehiriçi banliyö sistemi olan İZBAN, TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında kurularak 2010 yılının Ağustos ayında hizmete verilmiş, kısa sürede İzmir’in toplu ulaşımının ana omurgası olmuştur.



Bununla birlikte İzmir’de Halkapınar-Otogar Metro Bağlantısı yapımı da Bakanlığımız tarafından üstlenilmiştir. Söz konusu projenin yatırım tutarı 2 milyar 334 milyon 22 bin liradır. Güncel proje bedeliyle 2019 Yatırım Programına dahil edilmiş olup, ihale ilanına çıkılacaktır. Yapımının ihale edilmesi 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan proje aynı zamanda Cumhurbaşkanımız tarafından seçim beyannamesinde açıklanmıştır. Söz konusu haberlerde yer aldığı gibi 30 bin lira ayrıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."



ulusal.com.tr "Bazı basın yayın kuruluşlarında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2019 yılında İstanbul metro larına 3.2 milyar lira, Ankara ’ya 1 milyar lira, İzmir'e ise 30 bin lira ayrıldığı yönündeki iddialar üzerine aşağıdaki açıklamaya gerek görülmüştür.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, özellikle son 16 yıllık süreçte ülkemizin tüm ulaşım ve iletişim altyapısına yönelik 530 milyar liranın üzerinde yatırım yapmıştır.Bu noktada özellikle İzmir'e ayrıca önem verilmiş ve 16 yılda İzmir'e ulaşım ve erişim yatırımları için yaklaşık 17 milyar liralık yatırım yapılmıştır. (16 milyar 956 milyon 911 bin 833 TL)Bu süreçte Konak Tüneli, Sabuncubeli Tüneli, İzmir Çevre Yolu, Bornova-Turgutlu-Salihli Bölünmüş Yolu, Bergama-Soma-Akhisar Bölünmüş Yolu, Kemalpaşa-Torbalı Bölünmüş Yolu gibi önemli projeler tamamlanmıştır.Yine bu süreçte dünyanın en büyük karayolu projelerinden biri olan İzmir – İstanbul Otoyolu (Osmangazi Köprüsü Dahil) projesi ve Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu gibi önemli projeler tamamlanma aşamasına getirilmiştir.Ayrıca Türkiye’nin ilk metro standartlarında şehiriçi banliyö sistemi olan İZBAN, TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında kurularak 2010 yılının Ağustos ayında hizmete verilmiş, kısa sürede İzmir’in toplu ulaşımının ana omurgası olmuştur.Bununla birlikte İzmir’de Halkapınar-Otogar Metro Bağlantısı yapımı da Bakanlığımız tarafından üstlenilmiştir. Söz konusu projenin yatırım tutarı 2 milyar 334 milyon 22 bin liradır. Güncel proje bedeliyle 2019 Yatırım Programına dahil edilmiş olup, ihale ilanına çıkılacaktır. Yapımının ihale edilmesi 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan proje aynı zamanda Cumhurbaşkanımız tarafından seçim beyannamesinde açıklanmıştır. Söz konusu haberlerde yer aldığı gibi 30 bin lira ayrıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."