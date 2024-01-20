Bakanlıktan Oda TV'nin haberine yalanlama: Akıl dışı, uydurma

Hazine ve Maliye Bakanı Hafize Gaye Erkan ve babası hakkında çıkan iddialar gündemdeki yerini koruyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, basında yer alan, "Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi" üst başlığı ile "Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor" iddialarının, son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmalar olduğu ifade edildi.

'ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: