Bakanlıktan yapay zeka adımı: Yeni şube müdürlüğü kuruldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 2. Uluslararası Adalet Konferansı’na katılarak Türkiye’nin dijital yargı altyapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tunç, 2007’de uygulamaya giren Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin (UYAP) 24’ü uluslararası olmak üzere toplam 48 ödül kazandığını belirtti.

Konuşmasında hukukun açık ve öngörülebilir olması gerektiğini vurgulayan Bakan Tunç, “Türkiye olarak temel kanunlarımızı çağın gereklerine uygun hale getirdik. Uygulamadan gelen talepler doğrultusunda sürekli yenileme içindeyiz” dedi.

Teknolojideki gelişmenin suç tiplerini de değiştirdiğini ifade eden Tunç, sınır aşan suçlar nedeniyle mevzuatın sürekli güncellenmesi gerektiğini söyledi. Arabuluculuk ve uzlaştırma gibi alternatif çözüm yöntemlerinin önemine dikkat çekti.

Dijitalleşmenin yargı için artık zorunlu hale geldiğini aktaran Tunç, Türkiye’nin bu alanda örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Yaklaşık 3 bin adli birim ve 60 kamu kurumunun UYAP üzerinden entegre çalıştığını belirten Tunç, SEGBİS ve Elektronik Duruşma sistemlerinin aktif şekilde kullanıldığını hatırlattı.

Bakan Tunç, yargı süreçlerinde yapay zekanın önemine değinerek, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde Yapay Zeka Şube Müdürlüğü’nün kurulduğunu açıkladı.

Konferans kapsamındaki temasların sürdüğü bildirildi.