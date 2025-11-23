Bakanlıktan yapay zeka adımı: Yeni şube müdürlüğü kuruldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan’daki 2. Uluslararası Adalet Konferansı’nda Türkiye’nin yargıdaki dijitalleşme sürecini anlattı. Tunç, bakanlık bünyesinde yapay zeka şube müdürlüğünün kurulduğunu duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bakanlıktan yapay zeka adımı: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Yayınlanma:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 2. Uluslararası Adalet Konferansı’na katılarak Türkiye’nin dijital yargı altyapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tunç, 2007’de uygulamaya giren Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin (UYAP) 24’ü uluslararası olmak üzere toplam 48 ödül kazandığını belirtti.

Konuşmasında hukukun açık ve öngörülebilir olması gerektiğini vurgulayan Bakan Tunç, “Türkiye olarak temel kanunlarımızı çağın gereklerine uygun hale getirdik. Uygulamadan gelen talepler doğrultusunda sürekli yenileme içindeyiz” dedi.

Teknolojideki gelişmenin suç tiplerini de değiştirdiğini ifade eden Tunç, sınır aşan suçlar nedeniyle mevzuatın sürekli güncellenmesi gerektiğini söyledi. Arabuluculuk ve uzlaştırma gibi alternatif çözüm yöntemlerinin önemine dikkat çekti.

Dijitalleşmenin yargı için artık zorunlu hale geldiğini aktaran Tunç, Türkiye’nin bu alanda örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Yaklaşık 3 bin adli birim ve 60 kamu kurumunun UYAP üzerinden entegre çalıştığını belirten Tunç, SEGBİS ve Elektronik Duruşma sistemlerinin aktif şekilde kullanıldığını hatırlattı.

Bakan Tunç, yargı süreçlerinde yapay zekanın önemine değinerek, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde Yapay Zeka Şube Müdürlüğü’nün kurulduğunu açıkladı.

Konferans kapsamındaki temasların sürdüğü bildirildi.

5 milyon ve 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar (Temmuz 2025)5 milyon ve 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar (Temmuz 2025)Ekonomi
Sapanca gölüyle gündeme gelmişti: Kabarcıklar bu defa Düzce’de görüldüSapanca gölüyle gündeme gelmişti: Kabarcıklar bu defa Düzce’de görüldüYurt
Meteoroloji sel ve su baskını için uyardı: 2 kentte kuvvetli yağış bekleniyorMeteoroloji sel ve su baskını için uyardı: 2 kentte kuvvetli yağış bekleniyorYurt
yapay zeka
Günün Manşetleri
Yeni şube müdürlüğü kuruldu
İşte heyetin soracağı ilk soru
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
''Bugünümüz dünden iyi, yarınımız da inşallah bugünden iyi olacak"
''İsrail'in Gazze'deki yıkımı Filistin'i asgari 70 yıl geriye götürdü''
Kurtlanan kıyma makinesi, bozuk etler...
Hangi suçlar erken tahliye kapsamına girecek?
Gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı
DEM Partiden açıklama geldi
“Mesleki teknik liselere ilgi yüzde 42’ye yükseldi”
Çok Okunanlar
Altın fiyatları (23 Kasım 2025) Altın fiyatları (23 Kasım 2025)
Akaryakıt fiyatları (23 Kasım 2025) Akaryakıt fiyatları (23 Kasım 2025)
5 milyon ve 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? 5 milyon ve 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Kedi ve köpek sahipleri için son gün 31 Aralık Kedi ve köpek sahipleri için son gün 31 Aralık
Meteoroloji uyardı: 2 kentte kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı: 2 kentte kuvvetli yağış bekleniyor