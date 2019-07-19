Bakın EYT için neler olmuş - 19 Temmuz 2019 Cuma son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, sosyal medyanın haber portallarının ve TBMM'de milletvekillerinin 'emeklilikte yaşa takılanlar' dediğini aktardı

"Bu hafta Eyt için ne oldu?Sosyal medya EYT dediHaber portalları EYT dediMecliste vekiller EYT dediEYT liler de;'Sonuna sonuç alana kadar mücadeleye devam edecegiz'Diyerek,Bursa da yaktığımız meşalenin ateşini söndürmemek, her alan da hak aramaya devam eden EYT Derneklerine Türkiye çapında destege devamBütün mağdurları ses çıkarmaya mücadeye ve hak aramada ki bu haykırışa destek olmaya davet ediyoruz.Bugün ses çıkarmazsak, yarın Kıdem tazminatımız da gidecekŞimdi davamıza ve hakkımıza sahip çıkma zamanıBİZ İNANIRSAK HERŞEYİ DEGİŞTİRİRİZ"