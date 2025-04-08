Bakırhan: İmralı heyeti bu hafta Erdoğan ile görüşebilir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İmralı heyetinin bu hafta içerisinde görüşmesinin beklendiğini ancak net tarihin henüz belirlenmediğini açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Bakırhan: İmralı heyeti bu hafta Erdoğan ile görüşebilir
Yayınlanma:

Sürecin sadece beklemekle ilerlemeyeceğini dile getiren Bakırhan, iktidarın bazı konularda somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

Görüşmenin AK Parti Sözcüsü’nün açıklamalarına dayanarak hafta içinde gerçekleşmesini umduklarını belirten Bakırhan, "Henüz bize resmi bir bilgi iletilmedi" dedi.

Kulislerde, Erdoğan ile İmralı heyeti arasındaki görüşmenin 10 Nisan Perşembe günü Meclis'te gerçekleşebileceği konuşuluyor.

Meclis’teki grup toplantısında konuşan Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın önceki süreçlerde sunduğu mektubun dışında da yeni şartların gündeme gelmesi gerektiğini savundu. Görüşmelere rağmen İmralı’da "tecridin devam ettiğini" söyleyen Bakırhan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük meselelerinden biri tartışılırken mutlak tecritin sürmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Sürecin ilerlemesi için yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini belirten Bakırhan, "Eşit ve özgür yurttaşlık ilkesi yasalarla güvence altına alınmalı, Meclis demokratik dönüşüm paketi hazırlamalı, uzlaşı metni oluşturulmalı ve bu süreci sahiplenebilecek tam yetkili bir komisyon kurulmalı" dedi.

Silahsızlanma sürecine ilişkin de önerilerde bulunan Bakırhan, kayyum uygulamalarının kaldırılması, cezaevindeki seçilmişlerin tutuksuz yargılanarak görevlerine dönmeleri gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Abdullah Öcalan için "umut hakkı" uygulamasının hayata geçirilmesini isteyen Bakırhan, terörle mücadele yasasında değişikliğe gidilmesi gerektiğini savundu. "Siyasi görüşlerin suç kapsamından çıkarılması, özgür çalışma koşullarının sağlanması" gerektiğini belirtti.

Elektrik kesintisi uyarısı: 9 Nisan Çarşamba elektrik kesintileriElektrik kesintisi uyarısı: 9 Nisan Çarşamba elektrik kesintileriYurt
Son dakika... Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandıSon dakika... Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandıSiyaset

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

DEM Parti cumhurbaşkanı erdoğan
Günün Manşetleri
İklim Kanunu Teklifi geri çekilsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu açıklaması
Gazze'deki can kaybı 50 bin 810'a ulaştı
CHP’li Başkan Umut Yılmaz’dan zehir zemberek istifa açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 şehre genelge
Çin’den ABD’ye vergi resti
Kapıkule'de rüşvet operasyonu
Bayramda yollar kan gölüne döndü
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
Meteoroloji 57 il için alarm verdi
Çok Okunanlar
Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu
Meteoroloji uyardı: Yarın bu illere lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji uyardı: Yarın bu illere lapa lapa kar yağacak!
İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı! İşte daha çok kazandıran yatırım aracı... İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı! İşte daha çok kazandıran yatırım aracı...
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor