Bakırhan: İmralı heyeti bu hafta Erdoğan ile görüşebilir

Sürecin sadece beklemekle ilerlemeyeceğini dile getiren Bakırhan, iktidarın bazı konularda somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

Görüşmenin AK Parti Sözcüsü’nün açıklamalarına dayanarak hafta içinde gerçekleşmesini umduklarını belirten Bakırhan, "Henüz bize resmi bir bilgi iletilmedi" dedi.

Kulislerde, Erdoğan ile İmralı heyeti arasındaki görüşmenin 10 Nisan Perşembe günü Meclis'te gerçekleşebileceği konuşuluyor.

Meclis’teki grup toplantısında konuşan Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın önceki süreçlerde sunduğu mektubun dışında da yeni şartların gündeme gelmesi gerektiğini savundu. Görüşmelere rağmen İmralı’da "tecridin devam ettiğini" söyleyen Bakırhan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük meselelerinden biri tartışılırken mutlak tecritin sürmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Sürecin ilerlemesi için yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini belirten Bakırhan, "Eşit ve özgür yurttaşlık ilkesi yasalarla güvence altına alınmalı, Meclis demokratik dönüşüm paketi hazırlamalı, uzlaşı metni oluşturulmalı ve bu süreci sahiplenebilecek tam yetkili bir komisyon kurulmalı" dedi.

Silahsızlanma sürecine ilişkin de önerilerde bulunan Bakırhan, kayyum uygulamalarının kaldırılması, cezaevindeki seçilmişlerin tutuksuz yargılanarak görevlerine dönmeleri gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Abdullah Öcalan için "umut hakkı" uygulamasının hayata geçirilmesini isteyen Bakırhan, terörle mücadele yasasında değişikliğe gidilmesi gerektiğini savundu. "Siyasi görüşlerin suç kapsamından çıkarılması, özgür çalışma koşullarının sağlanması" gerektiğini belirtti.