Bakırköy Başsavcılığı düğmeye bastı! 15 ünlü isim gözaltına alındı: İşte tam liste

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yasaklı madde soruşturması kapsamında magazin, dizi, müzik ve spor dünyasını sarsan bir operasyona imza atıldı.

Yalçın Semir Akarsu Yalçın Semir Akarsu
Bakırköy Başsavcılığı düğmeye bastı! 15 ünlü isim gözaltına alındı: İşte tam liste
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 Aralarında ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli ve rapçi Sefo’nun da bulunduğu çok sayıda tanınmış isim, kolluk kuvvetlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DÜĞMEYE BASTI

Yasaklı madde temini, ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen adli soruşturma çerçevesinde süreç şu şekilde gelişti:

Başsavcılık koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Sanat, televizyon, cemiyet ve spor dünyasından tanınan 15 kişi adreslerinde arama yapılarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmek ve ifadeleri alınmak üzere emniyet birimlerine götürüldü.

GÖZALTINA ALINAN 15 KİŞİLİK İSİM LİSTESİ

Soruşturma kapsamında emniyete sevk edilen isimler:

Aras Bulut İynemli (Oyuncu)
Seyfullah Sağır / Sefo (Müzisyen / Rapçi)
Melis Sezen (Oyuncu)
Nilperi Şahinkaya (Oyuncu)
Hasan Şaş (Eski Milli Futbolcu / Antrenör)
Melis İşiten (Oyuncu / Sunucu)
Hazal Filiz Küçükköse (Oyuncu)
Yeliz Yeşilçimen (Oyuncu / Şarkıcı)
Hande Demir (Cemiyet Hayatı)
Anıl Durmuş (Müzisyen)
Volkan Akçıray
Zeynep Akçıray
Eda Güzelcik
Sezer Çakır
Sayat Zurnacı

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