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Bakırköy Belediyesine ait otobüs devrildi: 2 ölü, 35 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Otobüsün altında kalan Ayten Aksoy (49) ve Ahmet Metin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bakırköy Belediyesine ait otobüs devrildi: 2 ölü, 35 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir cenaze törenine katıldıktan sonra İstanbul'a dönen Halil Polat (59) idaresindeki 34 JC 5917 plakalı, Bakırköy Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, Yassıçal Kavşağı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsün altında kalan Ayten Aksoy (49) ve Ahmet Metin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 35 kişi ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #amasya #bakırköy belediyesi #cenaze #Otobüs #trafik kazası
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