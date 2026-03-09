Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İBB davasının ilk duruşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında işlem başlatıldı.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlayan 2025/318 E. sayılı dosyasının ilk duruşması sonrasında, basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle, TCK’nın 125/1,2,3-a,4,5 madde ve fıkraları uyarınca hakaret suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”