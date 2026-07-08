Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'kamu görevlisini tehdit' soruşturması

Ekrem İmamoğlu hakkında, devam eden bir dava sırasında sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek "kamu görevlisini tehdit" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'kamu görevlisini tehdit' soruşturması
Yayınlanma:

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Temmuz 2026 tarihinde görülen 2026/208 Esas sayılı dosyanın duruşması, yeni bir hukuki gelişmeyi beraberinde getirdi. Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu celsede mahkeme heyeti önünde kurduğu cümleler, yargı makamlarını doğrudan harekete geçirdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Başsavcılık tarafından yayımlanan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyasının 8 Temmuz 2026 tarihli duruşmasında İmamoğlu'nun mahkeme heyeti önünde kullandığı, "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım. Yargılayacağım merak etmeyin. Ben iddianameyi yapanları yargılayacağım" şeklindeki sözleri nedeniyle "kamu görevlisini tehdit" suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"

DSÖ'den çarpıcı rapor: Kanser vakaları 2050'ye kadar 35 milyona ulaşabilirDSÖ'den çarpıcı rapor: Kanser vakaları 2050'ye kadar 35 milyona ulaşabilirSağlık
Memur ve emekli maaş zamları kesinleşti: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?Memur ve emekli maaş zamları kesinleşti: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?Ekonomi
bakırköy ekrem imamoğlu soruşturma
Günün Manşetleri
Araç sahipleri dikkat, bu tuzağa düşmeyin!
"ABD'ye destek veren her yeri vuracağız"
Trump'tan son dakika açıklaması
Rusya resmen tehdit ilan edildi!
Sultanlar Polonya'yı puan tablosunda ezip geçti
İran, ABD'ye ait 85 Askeri Üssü füzelerle vurdu
15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı
ABD Başkanı Trump'tan Ankara'da CAATSA açıklaması
iflas eden denge politikası
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e istifa çağrısı!
Çok Okunanlar
3 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 3 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat! Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat!
15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı
Altın fiyatlarında hareketlilik! Altın fiyatlarında hareketlilik!
'Evinin önüne park etme' kavgası büyüdü! 'Evinin önüne park etme' kavgası büyüdü!