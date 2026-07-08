Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'kamu görevlisini tehdit' soruşturması

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Temmuz 2026 tarihinde görülen 2026/208 Esas sayılı dosyanın duruşması, yeni bir hukuki gelişmeyi beraberinde getirdi. Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu celsede mahkeme heyeti önünde kurduğu cümleler, yargı makamlarını doğrudan harekete geçirdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Başsavcılık tarafından yayımlanan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyasının 8 Temmuz 2026 tarihli duruşmasında İmamoğlu'nun mahkeme heyeti önünde kullandığı, "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım. Yargılayacağım merak etmeyin. Ben iddianameyi yapanları yargılayacağım" şeklindeki sözleri nedeniyle "kamu görevlisini tehdit" suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"