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Bakırköy'de Demokrasi Parkı ve Cumhuriyet Evi açıldı

Bakırköy'de Demokrasi Parkı ve Cumhuriyet Evi açıldı. Açılışı yapan Bakırköy Belediye Başkanı Doktor Bülent Kerimoğlu, "Burası demokrasi, aydınlanma ve cumhuriyet için mevzi olacak" dedi.

Bakırköy'de Demokrasi Parkı ve Cumhuriyet Evi açıldı

Örnek çalışmalara imza atan İstanbul Bakırköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yeni bir projeyi hayata geçirdi. 

Bakırköy'de yapımı tamanlanan Demokrasi Parkı ve Cumhuriyet Evi açılışı için tören düzenlendi.

Açılışa katılan Bakırköy Belediye Başkanı Doktor Bülent Kerimoğlu, "Burası demokrasi, aydınlanma ve cumhuriyet için mevzii olacak" dedi.

23 Nisan nedeniyle açılışa ilgi yoğundu.

Demokrasi Parkı ve Cumhuriyet Evi içinde; Nazım Hikmet Halk Kütüphanesi, İsmail Hakkı Tonguç Etüt Merkezi, Nene Hatun Çocuk Evi, Bakırköylüler Emekliler Evi ve çocuk oyun alanları bulunuyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #bakırköy
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