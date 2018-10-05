İstanbul Bakırköy’de 3 gün önce aracını yayaların üzerine süren Görkem Göçmen tutuklanmıştı. İfadesi ortaya çıkan Göçmen "Bakırköy'de ben yayaları değil onlar beni linç etmeye kalktı"dedi. Ayrıca annesinin hakim, babasının ise savcı olduğu öğrenilen saldırganın geçen yıl silahıyla, 2 kişiyi yaraladığı ancak nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İfadesinde ben onları değil, onlar üzerime üzerime gelerek beni linç etmeye çalıştı dedi.



İstanbul Bakırköy'de kız arkadaşını darp ettiği sırada vatandaşlarca fark edilip uyarılan Görkem Göçmen insanların üzerine aracını sürmüştü.



"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 kişiyi yaralayan ve tutuklanan Göçmen'in annesinin hakim babasının ise savcı olduğu öğrenildi.



Ayrıca saldırganın geçen yıl silahıyla 2 kişiyi yaraladığı ancak nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre ifade veren Göçmen, "10-15 kişilik grup bana saldırmaya başladı. Ben de can havli ile linç edilmemek için araca bindim ve araba ile oradan uzaklaşmaya çalıştım." dedi.



ulusal.com.tr