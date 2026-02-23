Bakırköy'de 'Casperlar' suç örgütüne bilgi sızdıran 14 şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde faaliyet gösteren ve liderliğini İsmail Atız’ın yaptığı 'Casperlar' suç örgütüne yönelik yeni bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 'yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'uyuşturucu ticareti', 'fuhuş', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarına karışan örgüte bazı kamu görevlileri tarafından bilgi sızdırıldığı tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle menfaat ilişkisi içerisinde olduğu ve örgütün adliyeler ile çeşitli kurumlarda görevli memurlar üzerinden suç ve arama kaydı sorgulaması yaptırdığı ortaya çıktı.

OPERASYONDA 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen tespitlerin ardından Başsavcılık; 9’u polis memuru, 1’i zabıt katibi, 1’i gümrük muhafaza memuru ve 1’i görevinden ayrılmış polis memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonla 17 kişi yakalandı. Devam eden soruşturma sürecinde 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 18’e yükseldi.

Emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün sabah saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Savcılık aşamasındaki ifadelerinin ardından 17 şüpheli tutuklama, 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik işlemleri tamamlanan şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şahıs hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.