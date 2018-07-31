Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bakü'de verdiği Azerbaycan'la dayanışma mesajı Ermenistan'da gerginlik yarattı. Geçen hafta Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişki kurmaya hazır olduklarını söyleyen Ermenistan hükümeti, yeni bir açıklama yaptı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçen hafta Türkiye'yle ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını belirtmişti.



Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bakü ziyaretindeki bu ifadelerinden sonra Ermenistan'dan yeni bir açıklama geldi.



Ermenistan Dışişleri Bakanı Tigran Balayan yaptığı açıklamada Çavuşoğlu'nun Bakü'deki açıklamalarının "çok olumsuz" olduğunu söyledi



Balayan, Türkiye'nin Ermenistan'le ilişkileri ön koşulsuz olarak normalleştirmeye hazır olmadığını ifade etti.



Balayan, ilkişkileri normalleştirme konusunun Ermenistan hükümetinin programına dahil edildiğini, fakat Türk hükümetinden bir mesaj gelirse konunun değerlendirileceğini belirtti.



ulusal.com.tr