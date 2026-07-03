Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’i geçici bir tedbir kararıyla görevden uzaklaştırdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı
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Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in yürüttüğü göreve idari bir kararla ara verildi. İçişleri Bakanlığı, hakkındaki adli soruşturmayı ve mahkemenin verdiği tedbir kararını işleme koyarak Yiğit'i resmi olarak görevden uzaklaştırdı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Balçova Belediye Başkanı Onur YİĞİT,

Hakkında “Rüşvet vermek” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğinin 28.06.2026 tarihli ve 2026/63 sorgu numaralı kararı ile konutu terketmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verilmesi üzerine,

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı
Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.”

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