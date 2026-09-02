Balık av sezonu açıldı: Eylül ayında hangi balıklar sofralarda yer alacak?
Büyük balıkçı teknelerini kapsayan av yasağının sona ermesiyle birlikte denizlerde balıkçılık faaliyetleri yeniden yoğunlaştı. Uzmanlar, eylül ayında palamut, lüfer, kılıç ve sardalya başta olmak üzere birçok balık türünün sofralara taze olarak gelebileceğini belirtiyor.
Balık avlama sezonunun başlamasıyla birlikte eylül ayında sofralarda yer alabilecek balık türleri de çeşitleniyor.
Uzmanlar, sağlıklı beslenme açısından balıkların mevsiminde ve taze tüketilmesini öneriyor.
EYLÜLDE HANGİ BALIKLAR TÜKETİLEBİLİR?
Eylül ayında özellikle palamut, lüfer, kılıç, sardalya, istavrit, izmarit, barbunya, çipura, kırlangıç, kolyoz, akya ve tekir tüketilebiliyor.
Hamsinin ise normalde ekim ayında avlanmaya başladığı, ancak Marmara Denizi'nde sezonun daha erken başladığı belirtiliyor.
SAĞLIKLI TÜKETİM İÇİN IZGARA VE BUĞULAMA ÖNERİLİYOR
Balık tüketiminde kızartma yerine buğulama veya ızgara gibi daha sağlıklı pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi öneriliyor.
Özellikle omega-3 açısından zengin sardalya ve istavritin eylül ayında bolca tüketilmesi de uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.
AV YASAĞI SONA ERDİ
Türkiye'de büyük balıkçı teknelerini kapsayan av yasağı 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında uygulanırken, yasağın sona ermesiyle denizlerde balıkçılık faaliyetleri yeniden yoğunlaşıyor.