Balık av sezonu açıldı: Eylül ayında hangi balıklar sofralarda yer alacak?

Büyük balıkçı teknelerini kapsayan av yasağının sona ermesiyle birlikte denizlerde balıkçılık faaliyetleri yeniden yoğunlaştı. Uzmanlar, eylül ayında palamut, lüfer, kılıç ve sardalya başta olmak üzere birçok balık türünün sofralara taze olarak gelebileceğini belirtiyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Balık av sezonu açıldı: Eylül ayında hangi balıklar sofralarda yer alacak? - Resim: 1

Balık avlama sezonunun başlamasıyla birlikte eylül ayında sofralarda yer alabilecek balık türleri de çeşitleniyor.

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Balık av sezonu açıldı: Eylül ayında hangi balıklar sofralarda yer alacak? - Resim: 2

Uzmanlar, sağlıklı beslenme açısından balıkların mevsiminde ve taze tüketilmesini öneriyor.

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Balık av sezonu açıldı: Eylül ayında hangi balıklar sofralarda yer alacak? - Resim: 3

EYLÜLDE HANGİ BALIKLAR TÜKETİLEBİLİR?

Eylül ayında özellikle palamut, lüfer, kılıç, sardalya, istavrit, izmarit, barbunya, çipura, kırlangıç, kolyoz, akya ve tekir tüketilebiliyor.

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Balık av sezonu açıldı: Eylül ayında hangi balıklar sofralarda yer alacak? - Resim: 4

Hamsinin ise normalde ekim ayında avlanmaya başladığı, ancak Marmara Denizi'nde sezonun daha erken başladığı belirtiliyor.

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Balık av sezonu açıldı: Eylül ayında hangi balıklar sofralarda yer alacak? - Resim: 5

SAĞLIKLI TÜKETİM İÇİN IZGARA VE BUĞULAMA ÖNERİLİYOR

Balık tüketiminde kızartma yerine buğulama veya ızgara gibi daha sağlıklı pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi öneriliyor.

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Balık av sezonu açıldı: Eylül ayında hangi balıklar sofralarda yer alacak? - Resim: 6

Özellikle omega-3 açısından zengin sardalya ve istavritin eylül ayında bolca tüketilmesi de uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

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Balık av sezonu açıldı: Eylül ayında hangi balıklar sofralarda yer alacak? - Resim: 7

AV YASAĞI SONA ERDİ

Türkiye'de büyük balıkçı teknelerini kapsayan av yasağı 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında uygulanırken, yasağın sona ermesiyle denizlerde balıkçılık faaliyetleri yeniden yoğunlaşıyor.

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