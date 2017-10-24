Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Balıkesir Belediye Başkanı Uğur'un istifa edecek mi?

İstifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'un pazartesi günü istifasını vereceği iddia edildi. Belediye yetkilileri ise istifa edeceği iddialarının gerçek olmadığını açıkladı.

Balıkesir Belediye Başkanı Uğur'un istifa edecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifası istenen başkanlar içinde yer aldığını açıkladığı üç başkandan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe dün istifa etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek cumartesi istifa edeceğini açıkladı.

A Haber  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet  Edip Uğur ise pazartesi günü istifa edeceğini duyurdu.

DHA ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine dayanarak Başkan Uğur'un hakkındaki istifa haberlerinin televizyondan izlendiğini ve haberlerin doğru olmadığına ilişkin  haber geçti.

Daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile başlayan istifa açıklamaları, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, istifa etmişti. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #Edip Uğur #Balıkesir #AKP
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Güvercini kurtarırken akıma kapılan genç çoban ellerini kaybetti
Sonraki Haber
Şehir Tiyatroları Cumhuriyet Haftası'nda ücretsiz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.