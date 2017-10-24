İstifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'un pazartesi günü istifasını vereceği iddia edildi. Belediye yetkilileri ise istifa edeceği iddialarının gerçek olmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifası istenen başkanlar içinde yer aldığını açıkladığı üç başkandan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe dün istifa etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek cumartesi istifa edeceğini açıkladı.



A Haber Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ise pazartesi günü istifa edeceğini duyurdu.



DHA ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine dayanarak Başkan Uğur'un hakkındaki istifa haberlerinin televizyondan izlendiğini ve haberlerin doğru olmadığına ilişkin haber geçti.



Daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile başlayan istifa açıklamaları, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, istifa etmişti.



ulusal.com.tr