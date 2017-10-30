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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur istifa etti

İstifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hem AKP'den hem de belediye başkanlığı görevinden istifa etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Ahmet Edip Uğur hem AKP'den hem de belediye başkanlığı görevinden istifa etti.

Uğur'un açıklamaları şu şekilde:

Kendi adıma şunu söylemeliyim. Yolsuzluğunuz yok, FETÖ bağlantınız yok fakat ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, tehdide varan müdaleler var. Bu katlanılacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir. AK Parti'de siyaset yapma imkanımız ortadan kalkmıştır. Külli iradeye teslim olarak cüzi irademle milletime vefa gösteriyorum. Partime ve başkanlık görevime burada veda ediyorum. Vicdan rahatlığı ile bu kararı almış buluyorum. Hepinize, bütün hemşehrilerime, uzun mesai yıllarımda bana destek olan aileme teşekkür ediyorum. 


5 BELEDİYE BAŞKANI İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI

AKP'de daha önce istifaları istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifalarını açıklamıştı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Balıkesir #Edip Uğur #AKP
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