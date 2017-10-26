Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, belediye başkanlığından istifasına ilişkin "Pazartesi günü açıklama yapacağız, kararımızı açıklayacağız. O zaman basın, kamuoyu kararımızı öğrenmiş olacak." dedi.
Uğur, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısına katılmak üzere geldiği Belediye Toplantı Salonu'nun girişinde bir basın mensubunun "İstifayla ilgili bir açıklama var mı?" sorusunu yanıtladı.
Uğur, "Açıklama var efendim, Pazartesi günü saat 17.00. Pazartesi günü açıklama yapacağız, kararımızı açıklayacağız. O zaman basın, kamuoyu kararımızı öğrenmiş olacak." yanıtını verdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, istifa iddialarıyla ilgili konuştu. Uğur, "Açıklama var efendim, Pazartesi günü saat 17.00. Pazartesi günü açıklama yapacağız, kararımızı açıklayacağız" diye konuştu
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, belediye başkanlığından istifasına ilişkin "Pazartesi günü açıklama yapacağız, kararımızı açıklayacağız. O zaman basın, kamuoyu kararımızı öğrenmiş olacak." dedi.
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