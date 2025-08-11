Balıkesir depreminde yıkılan binanın müteahhidi ve sahibi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde depremde yıkılan binanın inşaatını yapan müteahhit ile bina sahibinin “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir’de meydana gelen depremde Sındırgı ilçesindeki 3 katlı binanın yıkılması ve 1 vatandaşın hayatını kaybetmesi üzerine Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklaması şu şekilde:

"Balıkesir ilimizde meydana gelen depremde Sındırgı ilçemizde 3 katlı binanın yıkılması ve 1 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle ilgili Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında yıkılan binada incelemelerde bulunmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, binadan karot örnekleri alınmıştır.

Yapılan inceleme sonucu bilirkişi heyetinin ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibi 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan gözaltına alınmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir.

Depremde kaybettiğimiz vatandaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

