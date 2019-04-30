Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu'nda Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözü kaldırıldı. Onun yerine Erdoğan'ın "Spor ne kazanma hırsı ne kaybetme korkusudur. Tek kelime ile özgüvendir" sözü asıldı. Atatürk'ün sözünün yer aldığı levha salonun en uzak ve karanlık yerine asıldığı bildirildi. Vatandaşlar, konuyla ilgili soruşturma açılmasını ve bir açıklama yapılmasını istedi

Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu’nda yer alan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözü skorboardın hemen altındaki, büyük aydınlık alandan kaldırıldı.



Onun yerine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Spor ne kazanma hırsı ne kaybetme korkusudur. Tek kelime ile özgüvendir" sözü asıldı.



Atatürk'ün sözünün yer aldığı levha salonun en uzak ve karanlık yerine asıldığı bildirildi.



Yapılanlar, sporseverler tarafından görüntülendi.



Vatandaşlar, konuyla ilgili soruşturma açılmasını ve bir açıklama yapılmasını istedi.



ulusal.com.tr