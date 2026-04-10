Balıkesir merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu: Aralarında müdür yardımcısı da var

Balıkesir merkezli üç ilde, vatandaşların kişisel verilerini usulsüz şekilde ele geçirerek tapu işlemlerinde öncelik sağlama ve rüşvet alma suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7'si tutuklandı. Kalan 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma, vatandaşların kişisel verilerinin ele geçirilmesi, resmi işlemlerde haksız kolaylık ile öncelik sağlanması ve bu adımlar karşılığında rüşvet alınması tespiti üzerine başlatıldı. Bandırma İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen deliller doğrultusunda 15 zanlı hakkında yakalama kararı verdi. Soruşturma dosyasında yer alan şüpheliler arasında bir tapu müdürlüğünde görevli müdür yardımcısının yanı sıra müteahhit, emlak danışmanı, inşaat ofis çalışanları ve arzuhalciler de bulunuyor.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Yakalama kararlarının ardından emniyet güçleri operasyon için harekete geçti. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlar Balıkesir'in Bandırma, Gönen ve Erdek ilçeleri, Çanakkale'nin Biga ilçesi ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirildi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda hedeflenen 15 zanlı yakalandı. Ekiplerin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda, suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen çeşitli ajanda, evrak ve doküman ele geçirildi. Ele geçirilen bu materyaller soruşturmanın delil dosyasına ekleniyor.

Emniyetteki ifade ve işlem süreçleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuksuz yargılanacak olan şüpheliler, hukuki sürecin ilerleyen aşamalarını belirlenen adli kontrol kurallarına uyarak dışarıdan takip edecek.