Balıkesir merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı

Balıkesir merkezli 4 ilde, organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.



Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru ile örgüt lideri ve örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 18 şüphelinin sorguları tamamlandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve örgüte üye olmak" suçlarından tutuklandı.



Bu arada firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Mardinli Ay" grubu olarak bilinen organize suç örgütüne üye olduğu belirlenen 21 şüpheliye yönelik Balıkesir, İzmir Çanakkale ve Şırnak'taki 26 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alınmıştı.



Söz konusu adreslerde yapılan aramada 9 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 65 tabanca mermisi, çok sayıda kartuş ve suçtan elde edilen 41 bin lira ele geçirilmişti.