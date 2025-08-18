Balıkesir sallanmaya devam ediyor! Uzmandan korkutan açıklama: Bu artçı hareketler normal değil

Depremlerin seyrine ilişkin de bilgi veren Pampal, “İki farklı fay zonunun birleştiği nokta burası. Genel olarak hem büyüklük hem sıklık anlamında azalarak küçülerek devam eder depremler. 6.1'in artçıları daha küçük olur. Arada bir anomali yaşanabilir, düşerek gitmez. Artçı aktivite bölgede çok yoğun” şeklinde konuştu.