Balıkesir sallanmaya devam ediyor! Uzmandan korkutan açıklama: Bu artçı hareketler normal değil
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi 4,2 büyüklüğündeki yeni sarsıntıyla bir kez daha korkuya neden oldu. Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgede yaşanan artçıların beklenenin çok üzerinde olduğunu belirterek 'olağan dışı bir durum' uyarısında bulundu. 6,1'lik ana şokun ardından yüzlerce artçı yaşandı.
Balıkesir son günlerde art arda meydana gelen depremlerle gündemde. Son olarak bugün saat 11.26’da Sındırgı ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 6,72 kilometre derinliğinde oluştuğu açıklandı.
AFAD verilerine göre merkez üssü Sındırgı olan deprem, bölge halkında paniğe neden olurken, uzmanlar da dikkat çeken uyarılarda bulundu.
CNN TÜRK’e konuşan Prof. Dr. Süleyman Pampal, artçı hareketliliğin beklenenin çok üzerinde olduğunu belirtti.
"OLAĞAN BİR DURUMUN DIŞINDA BU"
Pampal, yaşanan depremleri değerlendirerek, “Bu depremler zaten yoğunlukla yaşanıyor. Ana şok 6.1'den itibaren yüzlercesini gördük. Bölgedeki artçı aktivite beklenenin çok üzerinde. Olağan bir durumun dışında bu” ifadelerini kullandı.
Depremlerin seyrine ilişkin de bilgi veren Pampal, “İki farklı fay zonunun birleştiği nokta burası. Genel olarak hem büyüklük hem sıklık anlamında azalarak küçülerek devam eder depremler. 6.1'in artçıları daha küçük olur. Arada bir anomali yaşanabilir, düşerek gitmez. Artçı aktivite bölgede çok yoğun” şeklinde konuştu.
10 AĞUSTOS’TA 6,1 İLE SALLANMIŞTI
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı.
Bu depremin ardından bölgede yüzlerce artçı kaydedildi. Son yaşanan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı ise endişeleri yeniden gündeme taşıdı.