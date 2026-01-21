Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğüne deprem: Çevre illerde de hissedildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğüne deprem: Çevre illerde de hissedildi
Yayınlanma:

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde  saat 18.11’de deprem meydana geldi. Deprem Bursa ve İzmir’de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 4.5 (Mw) olarak ölçüldü.

Depremin yerin 11.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiği, merkez üssünün ise Sındırgı olduğu bildirildi. Sarsıntının enlem ve boylam bilgileri 39.135 kuzey enlemi ile 28.32389 doğu boylamı olarak açıklandı.

22 Ocak’ta lapa lapa kar yağacak 32 il belli oldu: İşte o kentler22 Ocak’ta lapa lapa kar yağacak 32 il belli oldu: İşte o kentlerYurt
Yalova'daki DEAŞ soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandıYalova'daki DEAŞ soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandıGündem
deprem Balıkesir izmir bursa
Günün Manşetleri
Balıkesir'de 2 dakika arayla deprem!
Haldun Dormen hayatını kaybetti
DEAŞ soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı
Ankara-Trabzon arası 4,5 saate düşüyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
9 ilde suç örgütlerine dev operasyon
İstanbul merkezli dev operasyon
Bayrampaşa Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu
YPG/SDG ile anlaşma sağlandı
Bayrak saldırısına ilişkin idari tahkikat başlatıldı
Çok Okunanlar
3 milyonun getirisi dudak uçuklattı! Hangi banka ne kadar veriyor? 3 milyonun getirisi dudak uçuklattı! Hangi banka ne kadar veriyor?
22 Ocak’ta lapa lapa kar yağacak 32 il belli oldu: İşte o kentler 22 Ocak’ta lapa lapa kar yağacak 32 il belli oldu: İşte o kentler
Altın fiyatları uçuşa geçti Altın fiyatları uçuşa geçti
Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor!