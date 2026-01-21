Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğüne deprem: Çevre illerde de hissedildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 18.11’de deprem meydana geldi. Deprem Bursa ve İzmir’de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 4.5 (Mw) olarak ölçüldü.

Depremin yerin 11.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiği, merkez üssünün ise Sındırgı olduğu bildirildi. Sarsıntının enlem ve boylam bilgileri 39.135 kuzey enlemi ile 28.32389 doğu boylamı olarak açıklandı.