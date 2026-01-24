Balıkesir Sındırgı’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 24 Ocak 2026 tarihinde saat 00.24’te kaydedildi.

Sarsıntının yerin 11.04 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssünün Sındırgı olduğu, enleminin 39.19139 N, boylamının ise 28.29083 E olarak ölçüldüğü açıklandı.

Deprem İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan, resmî kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini; doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, henüz bir hasar olmadığını ifade etti.

“Tüm muhtarlarımız ile konuştuk. Şu an için bir hasar yok. 10 Ağustos’tan bu yana 30 bin deprem oldu.”