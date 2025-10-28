Balıkesir Sındırgı’da artçı depremler sürüyor! 6 yeni fay bulundu, uzmanlardan kritik uyarı
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar 330’u geçti. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede altı yeni fay hattı tespit ettiklerini açıkladı.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün gece saat 22.48’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.
Artçı depremlerin sayısı 330’u geçti. En yüksek artçı 4,8 olarak ölçülürken, depremlerin derinliği 4,1 ila 23,8 kilometrearasında değişti.
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı’daki depremlere ilişkin değerlendirmede bulundu.
“Deprem fırtınası büyük bir ana şoktan sonra 3-5 büyüklüğündeki sarsıntıların sıklaşması demektir. Zarar verici bir mekanizma olarak anlaşılmamalı.”
Prof. Dr. Sözbilir, bölgedeki jeotermal sistemin varlığı nedeniyle bu hareketliliğin doğanın kendini dengeleme süreci olduğunu belirtti:
“Tamamen sistemin rahatlaması için gelişen bir mekanizma gibi düşünülebilir.”
Sözbilir, 10 Ağustos’taki depremin ardından aynı büyüklükte ikinci bir depremin yaşanmasının ilginç olduğunu belirterek şunları söyledi:
“İlk deprem kuzeybatıda, ikinci ise güneydoğuda meydana geldi. Bu nedenle ilk depremin ikinciyi tetiklediğini söyleyebiliriz.”
6 YENİ FAY HATTI TESPİT EDİLDİ
DEÜ ekibinin yaptığı saha araştırmalarında, Sındırgı’nın güneyindeki dağlık alanda altı yeni sismik fay hattı bulundu.
“Bu faylar 10 ila 40 kilometre uzunluğa sahip. Güneydeki ana fay zonuna ‘Emendere Fay Zonu’ adını verdik.”
Sözbilir, bölgede kaplıcalar ve jeotermal kaynakların bulunduğunu, bu yapıların fay hatlarındaki akışkanlığı artırdığını vurguladı.
“BİRKAÇ FAY BİRBİRİNİ TETİKLİYOR”
Bölgede 10 Ağustos depreminden kalan artçıların sürdüğünü ifade eden Sözbilir, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Depremler üst üste bindi. Birden fazla fay olduğu için diğer fayları tetikleme olasılığı da var.”
Sözbilir, artçı depremlerin boşalan enerjinin farklı faylara aktarılması anlamına geldiğini belirtti:
“O enerji yerin içinde farklı faylara dağıtılıyor ve zamanı geldiğinde yeni depremler üretebilir.”
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, halkı paniğe kapılmamaya çağırdı:
“Artık ana şok yaşandı. Ancak artçı şoklar 5’e kadar çıkabilir. Bu nedenle vatandaşların hasarlı binalardan uzak durması gerekiyor.”