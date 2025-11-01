Balıkesir’de art arda sarsıntılar! AFAD son depremi açıkladı
AFAD verilerine göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 08.52’de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,93 kilometre olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde yeni bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Açıklamaya göre sarsıntı, saat 08.52:48’te, 3,5 büyüklüğünde (Ml) kaydedildi.
Depremin merkez üssü Sındırgı (Balıkesir) olarak belirlenirken, derinliği 7,93 kilometre olarak açıklandı.
Sarsıntının çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi.