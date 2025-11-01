Balıkesir’de art arda sarsıntılar! AFAD son depremi açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde yeni bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Açıklamaya göre sarsıntı, saat 08.52:48’te, 3,5 büyüklüğünde (Ml) kaydedildi.

Depremin merkez üssü Sındırgı (Balıkesir) olarak belirlenirken, derinliği 7,93 kilometre olarak açıklandı.

Sarsıntının çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi.