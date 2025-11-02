Balıkesir’de deprem! AFAD verilerine göre merkez üssü Sındırgı olan sarsıntının büyüklüğü 4.3

AFAD verilerine göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 15.41’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14,13 kilometre olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 15.41’de 4.3 (Mw) büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin enlemi 39.15944, boylamı 28.24389 olarak ölçülürken, derinliği 14,13 kilometre olarak açıklandı.

