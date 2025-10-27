Balıkesir’de deprem oldu!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.48’da Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli 6.1 (Mw) büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 5.99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Depremde yıkılan ve hasar gören binalar olduğu aktarılıyor.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”

