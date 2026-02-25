Balıkesir'de f-16 uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait bir F-16 savaş uçağı, görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Karesi ilçesinde uçağın enkazına ulaşılırken kazada bir pilot şehit oldu, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Olay, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesine bağlı Naipli köyü yakınlarında meydana geldi. Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan havalanan F-16 tipi savaş uçağı, görev uçuşunu icra ettiği sırada kaza kırıma uğrayarak düştü.
Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucunda uçağın enkazına ulaşıldı. Meydana gelen feci kazada uçağın pilotu şehit oldu. Enkaz kaldırma ve kaza kırım çalışmaları sürerken, uçağın düştüğü Naipli mevkisindeki İzmir-İstanbul Otoyolu araç trafiğine kapatıldı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Yaşanan kaza sonrasında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi bir bilgilendirme metni yayımladı. Uçakla telsiz irtibatının koptuğu saatin de paylaşıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz"
ADALET BAKANI GÜRLEK: KAZA MAHALLİNDE İNCELEME BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Gürlek, kaza kırıma uğrayan uçağa dair sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Kazayla ilgili hukuki sürecin hızla başlatıldığını vurgulayan Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:
"Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun"
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: KURUMLARLA TAM KOORDİNASYON İÇİNDEYİZ
İçişleri Bakanlığı, kaza sürecinin tüm yönleriyle yakından takip edildiğini bildirdi:
"9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan bir F-16 uçağımızla gece 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı kesilmiş, derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde uçağımızın kaza kırıma uğradığının tespit edildiği ve enkazına ulaşıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan elim kazada kahraman pilotumuzun şehit olduğunu derin bir teessürle öğrendik. Kazanın nedeni, ilgili kaza kırım ekibinin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak, süreci tüm yönleriyle yakından takip ediyor; ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun"
BALIKESİR VALİSİ USTAOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI
Balıkesir Valisi Ustaoğlu, uçağın düşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Vali Ustaoğlu, saat 00:50 sıralarında meydana gelen kaza kırım olayını belirterek paylaşımında, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız görev uçuşu esnasında 00:50 sıralarında kaza kırıma uğramış olup, bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
''KAZA TİTİZLİKLE İNCELENECEKTİR''
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da sosyal medya hesabı üzerinden şehit pilot için başsağlığı diledi. Yılmaz, kazanın nedenlerine ilişkin yapılacak çalışmalara değinerek şu ifadeleri kaydetti:
"Balıkesir 9. Ana Jet Üssü’ne ait F-16 savaş uçağımızın görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaşanan elim kaza adli ve idari olarak titizlikle incelenecektir"