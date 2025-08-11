Balıkesir’de iki işçinin öldüğü fabrika yangınında 1 kişi tutuklandı
Balıkesir’in Gönen ilçesindeki süt fabrikasında iki işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 1’i tutuklandı.
Yayınlanma:
Balıkesir’in Gönen ilçesinde iki işçinin hayatını kaybettiği fabrika yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.
Hasanbey Mahallesi’ndeki süt ürünleri fabrikasında çıkan yangına ilişkin Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, C.A, D.Y, E.K, F.T, O.T, M.A.Ş, M.B.E. ve U.Ç. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün sevkiyat bölümünde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında, çalışanlardan Özcan Yıldırım ve Ahmet İzmirli hayatını kaybetmişti. İşçilerin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı morguna gönderilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı