Balıkesir’de iki işçinin öldüğü fabrika yangınında 1 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Gönen ilçesindeki süt fabrikasında iki işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 1’i tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Balıkesir’de iki işçinin öldüğü fabrika yangınında 1 kişi tutuklandı
Yayınlanma:

Balıkesir’in Gönen ilçesinde iki işçinin hayatını kaybettiği fabrika yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Hasanbey Mahallesi’ndeki süt ürünleri fabrikasında çıkan yangına ilişkin Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, C.A, D.Y, E.K, F.T, O.T, M.A.Ş, M.B.E. ve U.Ç. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün sevkiyat bölümünde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında, çalışanlardan Özcan Yıldırım ve Ahmet İzmirli hayatını kaybetmişti. İşçilerin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı morguna gönderilmişti.

İsrail Savunma Bakanı’ndan Hamaney’e suikast imasıİsrail Savunma Bakanı’ndan Hamaney’e suikast imasıDünya
Kastamonu'da yangın! Samanlık, odunluk ve 30 dönüm arazi kül olduKastamonu'da yangın! Samanlık, odunluk ve 30 dönüm arazi kül olduYurt
İSKİ uyardı! İstanbul'da planlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacakİSKİ uyardı! İstanbul'da planlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacakYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Balıkesir fabrika yangını
Günün Manşetleri
Süresiz nafakada devrim gibi adım
Artık Türk devletleri vatandaşları müzeleri ücretsiz gezecek
Bahçeli’den gündeme dair 4 önemli mesaj
Çanakkale'de orman yangını
Tanju Özcan’dan yeni banknot önerisi
Balıkesir depremi İstanbul’u etkiler mi?
İYİ Parti çekildi, sandalyeler değişti
AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi
Şehit Bülbül, vefatının 8. yılında mezarı başında anıldı
Sazan sarmalıyla dolandırıcılık
Çok Okunanlar
AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi
Motorine indirim! İşte 11 Ağustos il il güncel akaryakıt fiyatları Motorine indirim! İşte 11 Ağustos il il güncel akaryakıt fiyatları
Meteoroloji’den kırmızı alarm Meteoroloji’den kırmızı alarm
Altın rekora koşuyor! 11 Ağustos güncel altın fiyatları Altın rekora koşuyor! 11 Ağustos güncel altın fiyatları
Gökgürültülü sağanak yağış uyarısı: Hangi şehirler etkilenecek? Gökgürültülü sağanak yağış uyarısı: Hangi şehirler etkilenecek?