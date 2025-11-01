Balıkesir’de sabah saatlerinde deprem! Sındırgı 4,2 ile sallandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 07.58’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntının 6,79 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 07.58’de merkez üssü Sındırgı olan 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,79 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. 

