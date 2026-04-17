Balıkesir'deki cinayette gelişme: Araştırma görevlisini öldüren şüpheliler tutuklandı

Balıkesir'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı sırasında kurşunların hedefi olan araştırma görevlisi Semih Kaçmaz'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Olay, dün Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yüzleri maskeli iki şüpheli, motosikletle bir iş yerine kurşun yağdırdı. Bu sırada olay yerinin yakınında yemek yiyen Balıkesir Üniversitesi Araştırma Görevlisi Semih Kaçmaz, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç akademisyen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

60 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Cinayetin ardından Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kaçış güzergahındaki 60’tan fazla iş yerinin güvenlik kamerasını titizlikle inceleyen polis, şüphelilerin Bandırma ilçesine kaçtığını belirledi.

BANDIRMA’DA OPERASYON VE TUTUKLAMA

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheliler T.K. ve A.S., suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından Balıkesir Adliyesi’ne sevk edilen 2 zanlı, "kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

