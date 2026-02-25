Balıkesir'deki f-16 kazasının görgü tanığı konuştu: Bütün parçalar önüme düştü

Balıkesir'de Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit düştüğü F-16 savaş uçağı kazasına yolda seyir halindeyken tanık olan tır şoförü Mehmet Ebinç, o anları anlattı. Uçağın parçalarının aracının önüne saçıldığını belirten Ebinç, olayı ilk anda iki tankerin çarpışması zannettiğini söyledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Olay, Balıkesir'de meydana geldi. 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağının gece saatlerinde kaza kırıma uğraması sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.

Bölgede kaza yapan başka bir tırı teslim almak üzere Gebze'den Balıkesir'e doğru yola çıkan 45 yaşındaki tır şoförü Mehmet Ebinç, uçağın düşme anına şahitlik etti. Yolda seyir halinde olduğu sırada kaza gerçekleşen 4 çocuk babası Ebinç, uçağa ait tüm parçaların bir anda aracının önüne serildiğini belirtti.

UÇAK PARÇALARI TIRIN ÖNÜNE DÜŞTÜ

Büyük bir gürültüyle meydana gelen olayı ilk başta iki tankerin çarpışıp infilak etmesi olarak algıladığını aktaran Ebinç, gerçeği kısa süre sonra fark ettiğini dile getirdi. Olay sırasında kendisiyle birlikte birkaç tır sürücüsünün daha yolda olduğunu ve durarak beklediklerini söyleyen Ebinç, gece saatlerinden itibaren kaza bölgesinden ayrılmadı. Yaşadığı şoku ve bölgedeki arama kurtarma sürecini aktaran Ebinç, şu ifadeleri kullandı: "Ben başta 2 tane tankerin çarpışarak infilak ettiğini zannettim. Sonradan uçak kazası olduğunu anladım. Bütün parçalar önüme düştü. Verilmiş sadakam varmış. Allah'tan hiçbir şey olmadı. Benimle beraber kaza anında birkaç tır şoförü arkadaş vardı, durduk, bekledik. Kazanın ardından, jandarma, AFAD, arama kurtarma ekipleri geldi. Çok üzüldük. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Balıkesir f-16
