Balıkesir'deki f-16 kazasının görgü tanığı konuştu: Bütün parçalar önüme düştü

Olay, Balıkesir'de meydana geldi. 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağının gece saatlerinde kaza kırıma uğraması sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.

Bölgede kaza yapan başka bir tırı teslim almak üzere Gebze'den Balıkesir'e doğru yola çıkan 45 yaşındaki tır şoförü Mehmet Ebinç, uçağın düşme anına şahitlik etti. Yolda seyir halinde olduğu sırada kaza gerçekleşen 4 çocuk babası Ebinç, uçağa ait tüm parçaların bir anda aracının önüne serildiğini belirtti.

UÇAK PARÇALARI TIRIN ÖNÜNE DÜŞTÜ

Büyük bir gürültüyle meydana gelen olayı ilk başta iki tankerin çarpışıp infilak etmesi olarak algıladığını aktaran Ebinç, gerçeği kısa süre sonra fark ettiğini dile getirdi. Olay sırasında kendisiyle birlikte birkaç tır sürücüsünün daha yolda olduğunu ve durarak beklediklerini söyleyen Ebinç, gece saatlerinden itibaren kaza bölgesinden ayrılmadı. Yaşadığı şoku ve bölgedeki arama kurtarma sürecini aktaran Ebinç, şu ifadeleri kullandı: "Ben başta 2 tane tankerin çarpışarak infilak ettiğini zannettim. Sonradan uçak kazası olduğunu anladım. Bütün parçalar önüme düştü. Verilmiş sadakam varmış. Allah'tan hiçbir şey olmadı. Benimle beraber kaza anında birkaç tır şoförü arkadaş vardı, durduk, bekledik. Kazanın ardından, jandarma, AFAD, arama kurtarma ekipleri geldi. Çok üzüldük. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum."