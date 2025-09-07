Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem! AFAD büyüklüğü 4.0 olarak açıkladı
AFAD verilerine göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 20.08’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9,62 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem, saat 20.08’de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak ölçülürken, sarsıntının yerin 9,62 kilometre derinliğinde yaşandığı bildirildi.