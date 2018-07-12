FETÖ'nün tezgahladığı Balyoz Kumpasının bir numaralı faili, İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Ömer Diken tahliye edildi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Zeynep Küçük kararı "hukuki bir fiyasko" olarak değerlendirdi. Küçük, tahliye kararının bir emsal teşkil edeceğini söyleyerek cezaevindeki FETÖ'cülerin elini rahatlatacağına dikkat çekti.

Binali Yıldırım'ın, "Balyoz da Ergenekon da sapına kadar vardı" sözleriyle kendini savunan eski İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Dikmen Diken'in tahliyesine karar verildi.



FETÖ kumpasının baş aktörlerinden Diken'in tahliyesini Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Zeynep Küçük, Ulusal Kanal'a değerlendirdi.



Tahliyede savcılığın verdiği mütaalaya da dikkat çekiyor Zeynep Küçük.



Peki, Diken'in tahliyesi cezaevindeki FETÖ'cüler için hukuki bir sonuç doğurur mu?



Silivri'de başlayan sözde yargılamalarda Ömer Diken, yüzlerce yurtseverin tutuklanarak cezaevine gönderilmesinde önemli rol oynamıştı.



Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016'da düzenlediği operasyonda eski hakim Ömer Diken’i gözaltına almış, Diken hakkında "Silahlı terör üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.





BALYOZ MUĞDURU BORA SERDAR: DERDİMİZ HUKUK VE ADALET

Balyoz davası mağduru emekli Albay Bora Serdar, tahliye kararı sonrası Aydınlık'a konuştu.



Serdar'ın değerlendirmesi şu şekilde:

"Mahkeme salonunda duruşmayı izliyorum. Savcılık Ömer Diken'in tahliyesini istedi ve Ömer Diken tahliye edildi.

Onun hakim olduğu dönemdeki bizim hukuken kendimizi savunduğumuz gerekçeler bağlamında kendine bir savunma geliştirmiş.

Bu savunma biraz komik kaçıyor. Bizim derdimiz hukuk ve adalet. Adil bir karar verilmesi yönündeki beklentimiz devam ediyor."